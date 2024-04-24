Россияне сжирают друг друга в Мариуполе: есть 2 фактора, указывающие на провалы

В Мариуполе в ночь на 23 апреля раздавались взрывы и был пожар. Оккупационные власти города опровергают эти новости, говоря, что это звуки "грома". Россияне никогда не скажут, что происходит в оккупированном Мариуполе на самом деле.

Об этом рассказал 24 Каналу депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин, отметив, что украинские военные предупреждали, что россиянам в временно оккупированном Мариуполе не будет легко. Он добавил, что запланированные ими строительства железнодорожного пути и инфраструктуры будут терпеть неудачи постоянно.

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Проблемы оккупантов в Мариуполе

Дмитрий Забавин отметил, что, кроме плана запустить железнодорожное сообщение из России в Мариуполь, оккупанты также хотят построить автодорогу, в обход Мариуполя. Россияне делают это для того, чтобы снизить нагрузку на ту дорогу, которая есть из Ростовской области через города Новоазовск и Мариуполь.

Мы видим, что эти планы встречают сопротивление. Есть 2 фактора: взрывы, которые происходят и россияне, которые делают все (строительство – 24 Канал) некачественно. Они разворовывают и не соблюдают сроки выполнения строительных работ в Мариуполе. Я думаю, что у них ничего не получится,

– сказал он.

Коррупция в Мариуполе

Депутат Мариупольского городского совета рассказал, что заместителя Сергея Шойгу Тимура Иванова, который руководил так называемым восстановлением Мариуполя, обвиняют в хищении денег, выделенных на строительство.

В банке с пауками начались процессы – они (оккупанты – 24 Канал) начали сжирать друг друга за сферы влияния и за деньги. Я думаю, будут еще неоднократные примеры обвинений в коррупции. Будут и определенные споры с применением оружия, потому что это россияне – они по-другому не могут,

– подчеркнул Дмитрий Забавин.

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