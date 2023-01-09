Бахмут – несбыточная мечта: Пригожин хочет оправдаться за позорный провал вагнеровцев

Немногие заметили, что Пригожин уже понял, что Бахмут ему не взять. Это поражение будет максимально болезненным для "повара" Владимира Путина.

Пригожин хотел контролировать ВС России, но не получилось

Недооценив ВСУ, ЧВК "Вагнера" решила круто пропиариться на взятии Бахмута и публично подписалась взять город.

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Этот успех должен был показать высокую боеспособность ЧВК "Вагнера" по сравнению с регулярной армией России, а в перспективе – дать Пригожину контроль над вооруженными силами России.

Но что-то пошло не так, и под Бахмутом вагнеровцы получили п*зды. Нежданчик, ага. Сейчас Пригожин пытается выйти из поражения с минимальными имиджевыми потерями.

Все заметили резонансное видео, где вагнеровцы кроют матом Герасимова. Но все телевизионные "эксперты" комментировали это как вражду Пригожина по минобороны. В этом случае это глубоко вторичный мотив.

Пригожин ищет "виновных", чтобы оправдать себя

На самом деле это была попытка переложить ответственность за поражение под Бахмутом с "Вагнера" на минобороны, которое якобы не снабдило ЧВК Пригожина снарядами.

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Пригожин хочет свою рукож*пость перевести на других рукож*опов, чтобы оправдать несостоятельность ЧВК "Вагнера" достичь озвученных и широко распиаренных целей.

Эта война уже развенчала мифы о силе русской армии, мудрости Путина, страшных кадыровцев и теперь очередь дошла до "профессионалов ЧВК", которым с горой наваливает обычная пехота ВСУ.