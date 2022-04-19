Неудачные попытки наступления и штурма: ВСУ отбросили врага под Изюмом

Российские войска пытаются заблокировать Харьков. Следовательно, одной из главных целей оккупантов остается Изюмский район.

Об этом в своде от 19 апреля сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины. Ведомство утверждает, что враг предпринял попытку наступления, однако потерпел поражение.

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Генштаб отмечает, что в настоящее время идет частичная блокировка врагом города Харькова.

Оккупанты пытаются совершать огненное поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры,

– говорится в своде.

Вместе с этим вражеские войска предприняли попытку наступить на юг Изюмской области и провести здесь штурм. Однако операция не имела успеха.

Оккупанты понесли потери и вынужденно отступили на ранее занятые позиции,

– добавили в Генштабе.

Напомним, 18 апреля в украинские военные освободили ряд населенных пунктов в окрестностях Изюма, впрочем, в некоторых районах области до сих пор сконцентрированы вражеские войска.

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