Неуместное заявление, – Кулеба возмущен словами главы Эстонии о "20 годах для вступления в ЕС"

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прокомментировала украинским журналистам перспективы вступления Украины в Европейский Союз. Она отметила, что здесь надо рассматривать не только готовность Украины, а и готовность ЕС.

Однако и сказала фразу, которая стала в украинском обществе резонансной. Мол, нашей стране нужно еще 20 лет работать, чтобы действительно иметь шансы войти в состав Евросоюза.

Мнение к теме Здесь вопрос, готова ли Европа, – политический эксперт о членстве Украины в ЕС

"То же самое говорили и эстонцам"

По этому поводу высказался министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 27 августа в эфире одного из украинских телеканалов.

Заявление Кальюлайд он назвал неуместным.

И напомнил, что "немногим более 20 лет назад западные страны таким же менторским тоном говорили литовцам, латышам и эстонцам: вам надо 20 – 30 лет, чтобы до ЕС и НАТО дозреть".

Поэтому, безусловно, мне было странно слышать эти слова от президента Эстонии. Я с ней разговаривал до этого, и она была оптимистичной. Я не знаю, что на нее повлияло, но эти заявления не соответствуют дружественному характеру наших отношений,

– заявил Кулеба.

И добавил, что Украина уже передала возмущение этими словами в эстонское МИД:

"Мы разочарованы такими заявлениями и считаем их неуместными".

"Такие вещи не должны звучать от друзей и партнеров".

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