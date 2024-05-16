В Харьковской области возле границы нашли неустановленные "зубы дракона": в ОГА объяснили ситуацию

На Харьковщине, где Россия 10 мая начала наступление, нашли большое количество неустановленных "зубов дракона". Председатель Харьковской областной администрации Олег Синегубов объяснил ситуацию.

DeepStateMap опубликовали кадры с неустановленными "зубами дракона" возле Липцов. Местные власти Харьковщины заявляют, что планы по установке этих оборонительных сооружений на 2023 год были выполнены на 100%.

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Что произошло

В сеть попали фото значительного количества неустановленных тетраэдров - так называемых "зубов дракона". Их используют против вражеской техники.

В DeepStateMap написали со ссылкой на военных, что они лежат там еще с лета 2023 года и их так и не установили.



"Зубы дракона" возле Липцов / Фото t.me/DeepStateUA

Что сказали в ОВА

Олег Синегубов рассказал, что все работы по установке "зубов дракона" рассчитаны на 2023-2024 годы. По его словам, задачи на 2023 год выполнены на 100%. Он отметил, что есть соответствующие выводы органов контроля.

Кроме этого, председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов добавил, что часть работ уже начали выполнять в 2024 году, но они были приостановлены на некоторых участках фронта из-за российских обстрелов. в то же время он пообещал, что работы будут выполнены, когда для этого будут соответствующие условия.

Он подчеркнул, что на фото в сети изображены те зубы дракона, которые подрядчик вывез по просьбе одной из бригад. Это 0,4% от общей выполненной работы в регионе.

То есть это далеко не стратегическое количество тетраэдров, которое "по словам некоторых блогеров" могло бы вообще теоретически повлиять на ход боевых действий,

– отметил Синегубов.

Председатель ОВА также рассказал, что подобные вбросы начались в день наступления российских военных на Волчанск. Они касались не только фортификаций, но и ремонтов дорог на Волчанск на 400 миллионов гривен, захвата Волчанска и не только.

По его словам, это – ИПСО, направлена на дискредитацию военной и местной власти.

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