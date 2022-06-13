Невероятный город вернется домой, – Садовый о Мариуполе в годовщину его первого освобождения

От первого освобождения Мариуполя от российских оккупантов прошло уже 8 лет. В этот день Андрей Садовый заявил, что этот невероятный город вернется домой.

Мэр Львова подчеркнул, что в этот раз – навсегда. Потому что Мариуполь – это Украина.

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Ровно 8 лет назад 13 июня украинские военные освободили Мариуполь от российских захватчиков. Этот невероятный город обязательно вернется домой. Теперь – навсегда. Мариуполь – это Украина,

– говорится в сообщении.

"Украинский флаг вернется"

Президент Владимир Зеленский в 8 годовщину первого увольнения Мариуполя подчеркнул, что за Мариуполь снова приходится бороться . В то же время в город, несомненно, вернется украинский флаг. Украинский лидер заявил: Мариуполь снова будет свободен.

Россияне устроили в Мариуполе ад

Впервые от российских захватчиков Мариуполь уволили 13 июня 2014 года . Тогда Украине удалось вернуть под свой контроль огромный и прекрасный город на Востоке. Украинские защитники спланировали процесс очень профессионально. Им удалось уничтожить несколько захватчиков. Десятки оккупантов – взяли в плен.

Известные российские оккупанты в 2022 году во время полномасштабного вторжения России в Украину устроили в Мариуполе настоящий ад. Цветущий и счастливый город россияне превратили в руины.

Городской совет Мариуполя сообщил, что к июню 2022 года россияне уничтожили около 1300 многоэтажных домов. Точное количество погибших среди местных жителей пока неизвестно. По данным местных властей, под каждым разрушенным зданием от 50 до 100 убитых.

Пока захватчики решили даже не вытаскивать тела из-под завалов. Враг сносит дома и вывозит завалы вместе с убитыми мариупольцами. Реальное количество жертв может быть гораздо больше, чем ранее сообщалось.

Эпидемиологическая ситуация ухудшается каждый день. По всей территории города – массовые захоронения. Температура воздуха – повышается.

"Как результат – массовый рост инфекционных заболеваний. Дизентерия, холера и другие опасные инфекционные болезни могут стать причиной гибели примерно 10 тысяч мариупольцев до конца года", – говорится в сообщении.

Горсовет сообщил, что Мариуполь под угрозой эпидемии холеры и кишечной палочки: смотрите видео