Незаконно следили: разоблачили детективное агентство, которое организовал экс-полицейский
Источник:Офис генпрокурора
Киевская городская прокуратура разоблачила незаконное детективное агентство. Оно противоправно следило за людьми и использовало для этого специальные технические средства.
Согласно информации следствия, организовал агентство бывший правоохранитель. Участники подпольного бизнеса прослушивали телефонные разговоры, следили за передвижением людей.
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Также в перечень услуг входило установление в домах и в автомобилях скрытых спецсредств аудио- и видеоконтроля.
Агентство незаконно следило за людьми / Фото офиса генпрокурора
Сколько зарабатывали создатели "бизнеса"
Бывший правоохранитель работал со своими знакомыми более 2 лет. Они обслуживали как физических, так и юридических лиц. Стоимость услуг составляла от 200 долларов за час слежки за человеком, а чтобы установить средства наблюдения в офисе, нужно было заплатить до тысячи долларов.
Правоохранители задержали организатора преступной схемы, когда тот получал 1350 долларов и передавал заказчику информацию, которую получил незаконным путем.
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Как действовали правоохранители
По результатам обысков изъяли технические устройства для слежения, материалы оперативно-розыскных дел, компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами незаконной деятельности.
Организатору схемы сообщили о подозрении. Сейчас решают вопрос о мере пресечения. Следователи ищут всех участников группы.
Изъятые у "детективов" вещи / Фото Офиса генпрокурора
Преступления, которые связаны с правоохранителями: последние новости
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