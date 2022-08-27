Чтобы улучшить "статистику поддержки" россии и "референдумов", кремль привлекает к пропаганде в оккупированных районах своих политтехнологов. Об этом 24 каналу рассказал соучредитель Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский.

Обратите внимание россия не сможет провести "референдумы" 11 сентября: в ISW назвали причины срыва планов агрессора

Самые сильные процессы в Луганской области

Эксперт отметил, что ситуация с проведением "референдумов" на временно оккупированных территориях в целом разная.

Наиболее мощная агитация в Луганской области, меньше – в Донецкой, Херсонской и Запорожской областях. В оккупированных районах Харьковщины они эту работу еще не начинали. Сейчас понятно, что референдумы будут проводиться с прицелом на все временно оккупированные территории. Это то, что они собираются делать,

– объяснил специалист.

По его словам, так же оккупанты применяют разные методы, чтобы склонить местное население прийти на "волеизъявление".

"В Запорожской и Херсонской областях работают политтехнологи пригожина, в частности, Александр Милькевич, возглавлявший российский "фонд защиты национальных ценностей". Он настраивает оккупационные медиаресурсы, в частности открыл телеканал "Таврия", - добавил Лисянский.

Он отметил, что в оккупированных районах Херсонщины и Запорожья оккупанты провели два форума. В частности, в Херсоне они создали так называемую декларацию "российский Херсон", а в Запорожской области договорились принять "резолюцию" с похожим названием.

"В декларации "российский Херсон" освещена логика, по которой они пытаются аннексировать территории. Они считают, что любая страна постсоветского пространства является российской. Для них все равно: они это нарисовали и распространяют", - рассказал эксперт.

Читайте также россия почти завершила подготовку к псевдореферендумам на оккупированных территориях, – разведка

На Херсонщине и Запорожье у оккупантов проблемы

По словам Лисянского, в оккупированных районах враг начал создавать профсоюзы, в частности, образовали "федерацию профсоюзов Запорожской и Херсонской областей", привлекая трудовые коллективы.

У них есть проблемы из-за того, что политтехнологи не хотят ехать туда работать, но на сегодняшний день, если мы говорим о россиянах, они могут просто сделать пресс-конференцию и сказать, что провели "референдум". Они не смогут аннексировать эти территории, поскольку это будет долгая оккупация, потому что никто не признает эти референдумы,

– объяснил он.

Враг пытается создать иллюзию легитимности, поэтому действует в таких условиях "по классике". В частности, оккупанты создают по 5 избирательных участков на город, чтобы создать искусственные очереди. В то же время в Херсоне опасаются, что он будет отвоеван и потому переселяются в Новую Каховку.

"Другая ситуация в Херсонской области. Там они проводят опрос по проведению "референдумов". Они их проводят, чтобы проанализировать ситуацию и отправить информацию в кремль о поддержке россии на этих территориях", – добавил эксперт.

По его мнению, после 24 февраля путин требует от своих оккупационных вождей статистику поддержки россии – из-за враждебного отношения местного населения. По этой причине от кремля все еще нет окончательного решения о проведении "референдумов".

Советуем Дата под названием "никогда": херсонский гауляйтер устал переносить "референдум"

Какая ситуация на Донбассе

Лисянский подчеркнул, что ситуация особенно отличается на территории Луганской области.

В Луганской области самые мощные процессы "референдумов". Там создана организация "с россией навсегда". Оккупанты проводят агитацию и акции. Присоединили созданные профсоюзы, протокольно собирающие людей, якобы желающих "референдумов",

– рассказал специалист.

Он считает, что несколько иная ситуация на оккупированной Донбассе.

"Там агитация менее активна, но она все равно есть. В частности, оккупанты проводили акцию "я хочу в россию" в каждом подконтрольном им населенном пункте. В Мариуполе ездят автобусы, которые являются мобильными кинотеатрами. Они транслируют советские фильмы и агитролики, почему они хотят в россию", – резюмировал Лисянский.

Подготовка "референдумов": последние новости

Враг планировал провести "референдум" в конце апреля. Вскоре ему пришлось подвинуть свои планы на май, потом июнь. Но остановились захватчики на 11 сентября. В этот день в россии проходит единый день голосования. Но и то не факт, что тогда будет происходить "волеизъявление" на временно оккупированных территориях Украины.

В кремле никак не могут провести "референдумы" на временно оккупированных территориях – считают в Институте по изучению войны. Одна из последних озвученных дат – 11 сентября. Но и тогда у врага вряд ли что-нибудь удастся.

19 августа в одном из районов Херсона россияне начали проводить принудительную перепись населения. Это уже не первая попытка оккупантов так подготовиться к "референдуму".

Вас тоже может заинтересовать – впереди битва за Херсонскую область: смотрите видео