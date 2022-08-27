Щоб покращити "статистику підтримки" росії й "референдумів", кремль залучає до пропаганди в окупованих районах своїх політтехнологів. Про це розповів 24 каналу співзасновник Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський.

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Найсильніші процеси на Луганщині

Експерт зазначив, що ситуація з проведенням "референдумів" на тимчасово окупованих територіях загалом різна.

Найбільш потужна агітація в Луганській області, менше – у Донецькій, Херсонській і Запорізькій областях. В окупованих районах Харківщини вони цієї роботи ще не розпочинали. Зараз зрозуміло, що "референдуми" будуть проводитись з прицілом на всі тимчасово окуповані території. Це те, що вони збираються робити,

– пояснив фахівець.

За його словами, так само окупанти застосовують різні методи, щоб схилити місцеве населення прийти на "волевиявлення".

"У Запорізькій та Херсонській областях працюють політтехнологи пригожина, зокрема олександр мількевич, який очолював російський "фонд захисту національних цінностей". Він налаштовує окупаційні медіаресурси, зокрема відкрив телеканал "Таврія", – додав Лисянський.

Він зауважив, що в окупованих районах Херсонщини та Запоріжжя окупанти провели два форуми. Зокрема, у Херсоні вони створили так звану декларацію "російський Херсон", а у Запорізькій області домовилися прийняти "резолюцію" зі схожою назвою.

"У декларації "російський Херсон" висвітлена логіка, за якою вони намагаються анексувати території. Вони вважають, що будь-яка країна пострадянського простору є російською. Для них байдуже: вони це намалювали й розповсюджують", – розповів експерт.

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На Херсонщині та Запоріжжі в окупантів проблеми

Зі слів Лисянського, в окупованих районах ворог почав створювати профспілки, зокрема утворили "федерацію профспілок Запорізької та Херсонської областей", залучаючи трудові колективи.

У них є проблеми через те, що політтехнологи не хочуть їхати туди працювати, але на сьогодні, якщо ми говоримо про росіян, вони можуть просто зробити пресконференцію і сказати, що провели "референдум". Вони не зможуть анексувати ці території, позаяк це буде довга окупація, бо ніхто не визнає ці референдуми,

– пояснив він.

Ворог намагається створити ілюзію легітимності, тому діє в таких умовах "за класикою". Зокрема, окупанти створюють по 5 виборчих дільниць на місто, щоб створити штучні черги. Водночас у Херсоні побоюються, що він буде відвойований й тому переселяються до Нової Каховки.

"Інша ситуація в Херсонській області. Там вони проводять опитування щодо проведення "референдумів". Вони їх проводять, щоб проаналізувати ситуацію і відправити інформацію в кремль про підтримку росії на цих територіях", – додав експерт.

На його думку, після 24 лютого путін вимагає від своїх окупаційних керманичів статистику підтримки росії – через вороже ставлення місцевого населення. З цієї причини від кремля все ще немає остаточного рішення щодо проведення "референдумів".

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Яка ситуація на Донбасі

Лисянський підкреслив, що ситуація особливо відрізняється на території Луганської області.

На Луганщині найпотужніші процеси "референдумів". Там створена організація "з росією назавжди". Окупанти проводять агітацію та акції. Приєднали створені профспілки, що протокольно збирають людей, які нібито хочуть "референдумів",

– розповів фахівець.

Він вважає, що трохи інша ситуація на окупованій Донеччині.

"Там агітація менш активна, але вона все одно є. Зокрема, окупанти проводили акцію "я хочу в росію" в кожному підконтрольному їм населеному пункті. У Маріуполі їздять автобуси, які є мобільними кінотеатрами. Вони транслюють радянські фільми й агітролики, чому вони хочуть в росію", – резюмував Лисянський.

Підготовка "референдумів": останні новини

Ворог планував провести "референдум" у кінці квітня. Невдовзі йому довелося посунути свої плани на травень, згодом – червень. Але зупинилися загарбники на 11 вересня. Цього дня в росії проводять єдиний день голосування. Але і то не факт, що тоді відбуватиметься "волевиявлення" на тимчасово окупованих територіях України.

У кремлі ніяк не можуть провести "референдуми" на тимчасово окупованих територіях – вважають в Інституті з вивчення війни. Одна з останніх озвучених дат – 11 вересня. Але й тоді у ворога навряд чи щось вдасться.

19 серпня в одному з районів Херсона росіяни почали проводити примусовий перепис населення. Це вже не перша спроба окупантів так підготуватись до "референдуму".

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