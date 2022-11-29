Если не открываешь – могли выбить дверь, – жительница Херсона о "референдумах"

Благодаря Вооруженным Силам Херсон под контролем Украины. Местная предпринимательница рассказала о жизни в оккупации, а также о угрозах российских захватчиков во время проведения незаконных голосований.

В конце сентября российские оккупанты на скорую руку провели незаконные референдумы в четырех оккупированных областях Украины, чтобы как можно скорее присоединить эти территории. Жительница Херсона Татьяна Наумова в интервью 24 каналу рассказала о том, как вражеские солдаты угрожали местным и загоняли их на "избирательные участки".

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"На псевдореферендумы никто не хотел идти"

По словам Татьяны, на так называемые голосования по присоединению к России шли лишь некоторые пожилые люди, ностальгировавшие по "совку". Оккупантам даже приходилось свозить массовку в "избирательные округа", чтобы это незаконное действо не выглядело таким ничтожным.

Да, они ходили по домам с избирательными урнами, требовали, чтобы мы проголосовали. Я им ответила: "Да вот, только пришли с голосования",

– поделилась предпринимательница.

Она также вспомнила, что российские военные выбивали дверь, если им не открывали. На псевдоизбирательных участках стояли вооруженные боевики, заставлявшие людей голосовать.

Возвращаться в Херсон все еще небезопасно

Несмотря на то, что правобережье Херсонской области полностью контролирует Украину и Вооруженные Силы нашего государства, возвращаться на эти территории все еще опасно. Военные показали "подарки" и "сюрпризы" , которые покинули российские захватчики, убегая из региона.



Как безопасно передвигаться по оккупированным территориям / Картинка 24 канала

Кроме того, британские разведчики констатировали, что Херсон круглосуточно под прицелом россиян. оккупанты ежедневно бомбардируют областной центр и область артиллерию. Фактически россияне не дают спокойно жить людям, которые не смогли по определенным причинам эвакуироваться.

По словам внештатного советника Офиса Президента Алексея Арестовича, российские обстрелы Херсонщины не прекратятся до тех пор, пока украинская армия не оттеснит оккупантов на несколько десятков километров от левого берега Днепра.

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