Уголовный срок гарантирован: Лукашенко сам подтвердил депортацию украинских детей

Александр Лукашенко помогает Владимиру Путину незаконно вывозить украинских детей с оккупированных территорий. Самопровозглашенный президент Беларуси сам в этом признался.

Об этом 24 Каналу сказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета и руководитель Народного антикризисного управления в Беларуси Павел Латушко. По его словам, поручение Лукашенко по депортации детей выполняет, в частности, беларусский паралимпиец Алексей Талай.

Вашему вниманию Депортация детей из Украины: как правительство Лукашенко принимало участие в военном преступлении

Именно 27 июня, когда мы передали пакет материалов в Международный суд в Гааге, Лукашенко сказал, что договорился с Путиным, что из союзного бюджета выделят средства на вывоз украинских детей,

– подчеркнул Латушко.

В скором времени в Гааге будут документы с подписью Лукашенко о финансировании депортации украинских детей. Поэтому можно надеяться, что на него тоже выдадут ордер – как раньше на Путина.

Каких детей незаконно вывозят

Россия и Беларусь депортируют детей всех категорий – и из семей, и из детдомов. В частности, удалось вручную идентифицировать минимум 16 детей-сирот.

Незаконный вывоз украинских детей: основное

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина за незаконную депортацию украинских детей в Россию. То же касается Марии Львовой-Беловой – уполномоченной президента России по делам ребенка.

Кроме того, Экспертная миссия ОБСЕ признала принудительный вывоз украинских детей с оккупированных территорий военным преступлением. Теперь все причастные к депортации могут быть привлечены к трибуналу.

Захватчики не только вывозят украинских детей, но и пытаются стереть их идентичность. В частности, они находятся в условиях тотального запрета на все украинское.

По данным портала "Дети войны", в целом депортировано приблизительно. Точное их количество пока что подсчитать невозможно.