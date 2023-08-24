Независимость наше естество: Залужный, Буданов и Малюк поздравили украинцев с Днем Независимости

Украинские военные руководители поздравили украинцев с Днем Независимости. В обращениях подчеркивают, что свобода и достоинство всегда являлись нашими главными ценностями.

Так, главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный подчеркнул, что ценности украинцев разобьют замыслы врага.

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Поздравление от главнокомандующего

"Страна непокоренных, непоколебимых, несокрушимых! Страна гордых, героических и храбрых. Где свобода и достоинство всегда были ключевыми ценностями. Свободная страна. Это факты, о которые разобьются вражеские замыслы", – отметил Валерий Залужный.

Именно мы должны закончить извечную борьбу, – Сырский

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский в 32-летие независимости Украины напомнил об извечной борьбе нашего народа за свободу и волю.

"Независимость. За нее веками боролись наши предки. За независимость выпало воевать и нашему поколению. Именно мы должны закончить эту войну раз и навсегда нашей победой. Закаленные огнем и сталью, свою 32-ю годовщину Независимости мы встречаем в ожесточенных боях", — написал Сырский.

Командующий подчеркнул, что украинские военные шаг за шагом освобождают города и села от российских оккупантов.

Буданов процитировал Филиппа Орлика

Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов также подчеркнул, что независимость далась украинцам не просто – это результат вековой борьбы.

К независимости украинский народ шел долго и тяжело, шел по зову сердца, по голосу общественной совести и национальной долга, с великой святой верой в право на собственную свободу. Борьба эта продолжалась еще со времен Гетманщины, Карпатской Украины, советского тоталитарного режима,

– говорится в сообщении.

Глава разведки подчеркнул, что продолжается борьба до сих пор – теперь с имперским агрессором.

Буданов процитировал Филиппа Орлика, что "естественным правом является освобождаться от угнетения и трудиться, чтобы вернуть то, что несправедливостью и подавляющей силой было отнято".

Победа в войне сохранит независимость: поздравление от Малюка

Председатель СБУ Василий Малюк по случаю Дня Независимости Украины отметил, что во время полномасштабной войны Независимость приобрела новые смыслы. По его словам, она стала не только олицетворением нашего права на жизнь и свободу, но и символом героизма и подвига.

Каждый украинец понимает, что только победа сохранит независимость. Поэтому лучшие сыновья и дочери страны с оружием в руках отстаивают наше вековое право быть свободными и непокоренными,

– добавил Василий Малюк.

Он отметил, что служба безопасности Украины с первых дней полномасштабной агрессии на передовой борьбы с российскими оккупантами: обезвреживает предателей, шпионов и диверсантов; проводит уникальные спецоперации и приближает день, когда прозвучат заветные для всех украинцев слова: "Враг уничтожен, Украина победила".

В Воздушных силах присоединились к поздравлениям

Командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук отметил, что 24 февраля 2022 года для украинской нации словно остановилось время.

"Но пошел отсчет часов, дней, месяцев, а уже и лет этой страшной войны. Настало время борьбы за нашу независимость, свободу, за будущее наших детей и внуков. Именно на нашу судьбу выпала честь завершить извечную миссию украинского народа – разбить врага и получить настоящую Независимость Украины, построить сильное, состоятельное государство", – считает Николай Олещук.

Несмотря на жаркую войну, по его словам, процесс развития страны уже начат. Мы на пути к цивилизованному миру.

"Украина – не Россия! И никакой не "братский народ"! Мир уже понял это, и мир помогает нам бороться за свободу!", – добавил командующий Воздушными силами.

Независимость – наше естество: поздравление от министра обороны

В Министерстве обороны отметили, что почти треть независимости Украины мы боремся за свою свободу, Конституцию, границы и возможность свободно жить на своей земле.

"Мы – народ, избравший правду и достоинство. Мы не остановимся, пока не освободим все наши земли. Пока государство-террорист Россия не ответит за все совершенные преступления. Каждый выход на штурм, отбитая атака противника, взлет самолета – это наш шаг к победе над российским злом. Над врагом нашей независимости! Совместными усилиями мы достигнем своей цели", – отметили в ведомстве.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов решил поздравить украинцев с Днем Независимости стихом Василия Симоненко "Возможно, опять загремят пушки".

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