Независимые российские журналисты "слили" темник Путина об освещении ситуации касаемо Украины

Российские журналисты получили из Кремля указания относительно того, как освещать вопрос Украины. В частности, как подавать информацию о возможном вторжении России и высказываниях Запада на этот счет.

Цаплиенко в сети сообщил, что российские журналисты, которые хотят предотвратить полномасштабную войну с Украиной, прислали ему "интересный документ".

Читайте также Российский "военкор" инсценировал обстрел на Донбассе, чтобы обвинить ВСУ

"Слили" темник Путина об освещении ситуации в отношении Украины

Из администрации президента России всем руководителям новостных агентств и телеканалов поступило указание о том, как писать о ситуации с Украиной – так называемый "темник".

То, что требует Кремль лгать с телевизионных экранов,

– уточнил журналист.

Основные тезисы, изложенные в этих указаниях:

В новостях и передачах необходимо связывать выступления Сергея Лаврова и Сергея Шойгу с заявлением Игоря Конашенкова (генерал, представитель генштаба вооруженных сил России).

"Почему позиция Запада изменилась? Потому что они испугались твердой и последовательной позиции России. Мы будем продолжать нашу линию твердо и последовательно".

Постоянно давать заявление Конашенкова по отводу войск России после учений.

"Показывать загрузку техники, личного состава и, обязательно, их прибытие в пункты постоянной дислокации".

Относительно толкования принятых решений журналистам нужно сосредоточиться на определенных пунктах.

"Мы добились диалога с США и НАТО, мы "охладили" безумные головы в Киеве – в этом достигнуты серьезные результаты. Все уже почувствовали нашу силу и будут чувствовать ее в дальнейшем. "Кстати, как там насчет санкций? За что они их будут против нас вводить?".

"Надо их дожимать еще больше. Потому что они могут воспринять нашу рассудительность и ответственность, как слабость (особенно в Киеве), потому что ситуацией могут воспользоваться "радикалы". Они попрут бездумно на Донбасс, а мы вынуждены будем защищать людей в Донецкой и Луганской республиках, потому что обязаны это делать".

Подчеркивать резкие высказывания западных политиков относительно агрессии России.

"Вспоминать слова посла США в России Джона Салливана о планах бомбардировки, министра обороны Великобритании Элизабет Трасс о нападении "в любой момент", публикации Bloomberg с датами нападения на Украину – уже 5 раз объявляли наступление".

Ситуация на Донбассе и на границах: последние новости

В течение последних дней ситуация на Донбассе значительно ухудшилась. Российские наемники 17 февраля срывали "тишину" 60 раз, а 18 февраля – аж 66. Утром враг убил украинского защитника.

Россия пытается обвинить в провокациях Украину, чтобы якобы иметь повод для вторжения. Российская пропагандистская машина работает очень активно, ежедневно продуцируя новые фейки.

В штабе операции Объединенных сил отмечают, что никаких атак не планируют. Кроме того, международное сообщество призывает государство-агрессора прекратить обстрелы и провокации.

Москва уже несколько раз заявляла, что отводит свои войска от украинских границ. Однако разведки Запада свидетельствуют об обратном – российских сил там становится каждый раз больше. По последней информации от США, возле Украины находятся 190 тысяч бойцов государства-агрессора.

Джо Байден 18 февраля впервые заявил, что, по его данным, президент России Владимир Путин уже принял решение напасть на Украину.

В то же время украинская власть, как в конце концов и ее партнеры, все еще надеется на дипломатию.

Обратите внимание – оккупанты обстреливают жилые дома: смотрите видео

Отрывок из сообщения Андрея Цаплиенко:

Российские журналисты, которые хотят предотвратить полномасштабную войну с Украиной (есть и такие), сбросили интересный документ. Указание по стратегическим месседжам, поступившей из администрации президента России всем руководителям новостных агентств и телеканалов. То есть, "темник" по-нашему. То, что требует Кремль врать с телевизионных экранов. Не буду полностью давать скриншот этого документа, чтобы не "спалить" источники, людей, которые еще не потеряли окончательно журналистскую честь и достоинство. Даю лишь несколько месседжей кремлевской лжи, указанных в этом документе:

1) в новостях и ток-шоу необходимо связать выступления Лаврова и Шойгу с заявлением Игоря Конашенкова (генерал, представитель генштаба ВС РФ)

"Почему позиция Запада изменилась? Потому что они испугались твердой и последовательной позиции России. Мы будем продолжать нашу линию твердо и последовательно".

2) Постоянно давать заявление Конашенкова по отводу войск России после учений. "Показывать загрузку техники, личного состава и, обязательно, их прибытие в пункты постоянной дислокации"...