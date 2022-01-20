Незначительных агрессий и маленьких народов не бывает, – Зеленский отреагировал на слова Байдена

Президент Владимир Зеленский отреагировал на слова главы Белого дома и отметил, что надо напомнить великим державам, что маленьких народов не бывает. Зеленский отметил, что он – президент великой державы.

Такое мнение глава Украины высказал в соцсетях. Эта публикация стала ответом на один из тезисов Джо Байдена во время пресс-конференции.

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Незначительных агрессий не бывает, – Зеленский

Байден, в частности, использовал термин "незначительное вторжение". Он отметил, что реакция Запада на нападение России может отличаться: если произойдет "незначительное вторжение" – то у союзников по НАТО могут возникнуть разногласия по поводу наказания для Кремля.

Хотим напомнить великим державам, что незначительных агрессий не бывает и маленьких народов не бывает. Как не бывает и незначительных жертв и маленького горя от потери близких,

– написал президент Зеленский в ответ.

При этом Зеленский подчеркнул, что пишет это "как президент великой державы".

Ранее Байдену уже ответил Кулеба

На слова главы Белого дома уже отреагировал и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он пояснил, что нельзя разделять понятия военной агрессии на большую и малую. Кулеба отметил, что может с уверенностью утверждать, что с 2014 года продолжается агрессия России против Украины.

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Высказывание о "незначительном вторжении" прозвучало во время пресс-конференции 19 января.

В американской прессе прозвучало, что "Киев, видимо, ошеломлен этой фразой Байдена".

Почти сразу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объяснила, как следует понимать слова американского президента.

Псаки написала, что Байден четко сказал Путину если любые российские военные силы пересекут украинскую границу – это будет полноценное вторжение, и его встретят быстрой и жесткой реакцией США.

Смотрите видео, как политолог комментирует возможное нападение России на Украину:

Текст публикации Владимира Зеленского:

Хотим напомнить великим державам, что незначительных агрессий не бывает и маленьких народов не бывает. Как не бывает и незначительных жертв и маленького горя от потери близких. Говорю это как Президент великой державы.