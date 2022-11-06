Ни дня без отключений: в каких регионах будет почасовое выключение света
Источник:Укрэнерго
Украинская энергосистема оправляется от ударов российских оккупантов. Чтобы стабилизировать ситуацию, в некоторых регионах Украины снова будут выключать свет.
В воскресенье, 6 ноября, Диспетчерский центр Укрэнерго предоставил операторам распределительных сетей объемы для ограничения электроснабжения для потребителей в семи областях.
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Свет будут выключать в 7 областях
Графики почасовых отключений (ГПО) будут применены в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.
Ограничения потребления необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянное балансирование энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как сети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян,
– говорится в сообщении.
Найти информацию об отключении именно для вашей области или города вы можете на сайте облэнерго:
Какие регионы больше всего пострадали от аварийных отключений
Россия массово атаковала энергосистему Украины в период с 10 октября по 3 ноября. В результате атак оккупантов больше всего от аварийных отключений электроэнергии пострадали северные и центральные регионы. Отдельно:
- Житомирская область;
- Черниговская;
- Черкасская;
- Киевская;
- Киев.
Также значительный ущерб от аварийных отключений понесли:
- Сумская область;
- Харьковская;
- Полтавская;
- Днепропетровская;
- Кировоградская;
- Запорожская.
Меньше всего пострадали южные и западные регионы Украины. В частности, Херсонская, Николаевская, Одесская, Винницкая, Хмельницкая, Тернопольская и Черновицкая области.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате терроризма со стороны России серьезно повреждено около 40% всей энергетической инфраструктуры Украины.
Помочь Украине преодолеть последствия ударов по энергетическим объектам готов ЕС. Европейский Союз может предоставить Украине финансовую помощь в размере 25,5 миллиона евро.
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