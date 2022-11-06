Ни дня без отключений: в каких регионах будет почасовое выключение света

Украинская энергосистема оправляется от ударов российских оккупантов. Чтобы стабилизировать ситуацию, в некоторых регионах Украины снова будут выключать свет.

В воскресенье, 6 ноября, Диспетчерский центр Укрэнерго предоставил операторам распределительных сетей объемы для ограничения электроснабжения для потребителей в семи областях.

Узнайте больше Отключение света в Украине: графики и перечень городов

Свет будут выключать в 7 областях

Графики почасовых отключений (ГПО) будут применены в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

Ограничения потребления необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянное балансирование энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как сети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян,

– говорится в сообщении.

Найти информацию об отключении именно для вашей области или города вы можете на сайте облэнерго:

Какие регионы больше всего пострадали от аварийных отключений

Россия массово атаковала энергосистему Украины в период с 10 октября по 3 ноября. В результате атак оккупантов больше всего от аварийных отключений электроэнергии пострадали северные и центральные регионы. Отдельно:

Житомирская область;

Черниговская;

Черкасская;

Киевская;

Киев.

Также значительный ущерб от аварийных отключений понесли:

Сумская область;

Харьковская;

Полтавская;

Днепропетровская;

Кировоградская;

Запорожская.

Меньше всего пострадали южные и западные регионы Украины. В частности, Херсонская, Николаевская, Одесская, Винницкая, Хмельницкая, Тернопольская и Черновицкая области.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате терроризма со стороны России серьезно повреждено около 40% всей энергетической инфраструктуры Украины.

Помочь Украине преодолеть последствия ударов по энергетическим объектам готов ЕС. Европейский Союз может предоставить Украине финансовую помощь в размере 25,5 миллиона евро.

Обратите внимание – что делать, если нет света, воды и газа: смотрите видео