Ни одна страна не имеет права вето на вступления Украины в НАТО, – глава Пентагона

Глава Пентагона США Ллойд Остин заявил, что вопрос о вступлении в НАТО Украина может решать самостоятельно без всякого внешнеполитического влияния. Кроме того, ни одна третья страна, в частности Россия, не может препятствовать украинским стремлениям присоединиться к Альянсу.

США твердо поддерживают украинский суверенитет и стремление к членству в НАТО. Об этом заявил глава Пентагона США Ллойд Остин на совместном брифинге с министром обороны Украины Андреем Тараном.

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Украина делает свой выбор самостоятельно

По словам Ллойда Остина, любое внешнее вмешательство в вопрос членства Украины в НАТО невозможно. Свой внешнеполитический курс государство формирует самостоятельно. Кроме того, отвечая на вопрос о возможном препятствии вступлению в Альянс со стороны России, глава Пентагона заявил, что у нее нет такого права.

Ни одна третья страна не имеет права вето на вступление в НАТО. Украина, как я уже отметил, имеет право решать свою будущую внешнюю политику без внешнего вмешательства,

– заявил Остин.

Кроме того, глава Пентагона добавил, что США продолжат сотрудничество с Украиной в оборонной сфере, чтобы наше государство могло себя защитить от агрессии.

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