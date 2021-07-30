Никакого тылового человека нет, – Данилов о кадровых изменениях в ВСУ

Кадровые изменения в ВСУ были одной из тем брифинга после заседания СНБО 30 июля. Алексей Данилов заявил, что сейчас в Украине происходит омоложение армии. В частности, ее руководителей.

Секретарь СНБО подчеркнул, что те полковники и генералы, которых назначают на должности, уже закончили высшие учебные заведения и имеют именно украинское военное образование. Это очень важно.

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По словам Данилова, Зеленский будет поддерживать молодых военных. В частности, полковников, подполковников и майоров.

Все они прошли фронт. Никаких людей с тыла не назначают. Это все – достойные люди,

– отметил секретарь СНБО.

Кадровые изменения в ВСУ: главное

Руслан Хомчак ушел с поста главнокомандующего ВСУ. На эту должность уже назначали Валерия Залужного.

Сергея Корнийчука уволили с должности начальника Генерального штаба ВСУ. На его место назначили Сергея Шаптала.

Владимира Кравченко уволили с должности командующего Операции объединенных сил. На эту должность назначили Александра Павлюка.

Владимир Зеленский отметил, что после ряда изменений ожидает более системной работы в ВСУ.

Заседание СНБО 30 июля состоялось не в Киеве как обычно, а на Донбассе.