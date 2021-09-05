Ни суток без обстрелов: враг на Донбассе использует запрещенные мины
Источник:24 канал
Возле Новолуганского в Донецкой области ни одни сутки не проходят без обстрелов. Оккупанты запустили противопехотные мины ПОМ-2, запрещенные международными конвенциями.
Военнослужащий Вооруженных сил Украины Михаил рассказал, каждый день происходят провокации. Враг также применяет стрелковое оружие, подствольный гранатомет, РПГ.
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Оккупанты используют запрещенные мины ПОМ-2
Мины ПОМ-2 запрещены, но оккупанты используют их каждый раз все чаще. Когда боеприпас становится в боевое положение – минирует вокруг себя периметр в радиусе до 20 метров. По словам военных, услышать, что мина упала на позиции – почти невозможно.
На утро саперы нашли и обезвредили аж 5 таких мин. Их российское происхождение оккупанты пытались скрыть.
Видно, что была затерта вся маркировка – чье производство, чтобы нельзя было увидеть, какой воинской части оно принадлежит,
– вспомнил военнослужащий ВСУ Юрий.
Воины вычислили, целили минами российско-террористические войска в их сторону с помощью ручных противотанковых гранатометов. На остатках гранат нашли надпись "Укроп, привет".
По данным Вооруженных сил Украины, это были спецназовцы. С помощью таких провокаций враг искореняет украинских защитников из окопа. "Выглянуть, откуда идет стрельба, и потом снайпер отработал по нашим позициям", – отметил военнослужащий Андрей.
Воины заверили, такого шанса оккупантам не дадут. На провокационные обстрелы они в ответ бьют четко и прицельно.
Оккупанты продолжают провокации на Донбассе: видео 24 канала
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