"Нечего обсуждать" Путин не собирается поднимать тему Навального на встрече с Байденом

В Кремле заявили, что Владимир Путин на встрече с Джо Байденом 16 июня не будет говорить про Алексея Навального. Якобы "ничего обсуждать", ведь это не вопрос двусторонних отношений.

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Хотя в Белом доме отметили, что планируют поговорить с Путиным о нарушении прав человека в России.

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Путин не будет говорить с Байденом о Навальном

Об этом джентльмене нечего обсуждать. Он в тюрьме и не является предметом повестки дня наших двусторонних отношений,

– цинично отметили в Кремле.

Кстати, ранее Россия заявляла, что будут говорить не только о двусторонних отношениях, но и о Беларуси, могут затронуть и тему Украины.

Встреча Джо Байдена и Владимира Путина: коротко

Встретиться с главой Кремля Джо Байден предложил в начале апреля. Речь шла о встрече на нейтральной территории.

Известно, что встреча пройдет в Женеве 16 июня в знаменитой вилле La Grange.

В Белом доме заявили, что эта встреча не будет наградой для Путина. Джо Байден намерен поговорить о Беларуси, правах человека, кибербезопасности и других вопросах.

Советник главы США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что непосредственное общение лицом к лицу Джо Байдена с Путиным – это самый эффективный способ понять планы и намерения России.