Президент Финляндии готов разговаривать с Путиным, но при одном условии
Источник:Yle
Президент Финляндии выразил готовность к разговору с Владимиром Путиным. Он указал на одно условие для начала переговоров с президентом России.
Президент Финляндии Саули Ниинистё прокомментировал полномасштабное вторжение России в Украину. Он выразил надежду, что российско-украинская война не станет продолжительным замороженным конфликтом, ведь, по его мнению, есть признаки того, что все может перерасти в позиционную войну.
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Ниинистё объяснил позицию насчет Путина
Президент Финляндии заявил, что готов говорить с Путиным, если это поспособствует достижению мира в Украине. Ниинистё назвал свою готовность к переговорам с президентом страны-агрессорки вопросом европейского выбора. В то же время глава государства отметил, что пока не видны предпосылки для переговоров с Путиным.
Не думаю, что он (Путин – 24 Канал) сейчас позвонит по телефону,
– сказал президент Финляндии.
Также Ниинистё сказал, что Финляндии пришлось годами готовиться к тому, что со стороны России может случиться что угодно. Он призвал местных жителей быть готовыми к любым ситуациям и, как пример, напомнил о потоке мигрантов на границе.
Последние новости о переговорах с Путиным
- Недавно Владимир Путин во время публичного выступления цинично солгал, что Киев якобы хочет переговоров с ним. Российский диктатор также заявил, что Украине "нужно" упразднить решение СНБО о невозможности переговоров с Россией.
- Его абсурдные слова в разговоре с 24 Каналом прокомментировал Михаил Подоляк. Советник главы ОП отметил, что последнее заявление Путина чрезвычайно сложно анализировать, ведь президент страны-агрессорки, вероятно, имеет проблемы с доступом к объективной информации или восприятием мира.
- Напомним, Владимир Зеленский не так давно объяснил западной аудитории, почему вести переговоры с российским президентом невозможно. По его словам, Путин будет блокировать любое соглашение потому что он решил двигаться вперед.