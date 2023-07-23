Обязательно будет ответ российским террористам, – Зеленский отреагировал на удар по Одессе

Ночью 23 июля российские военные массированно обстреляли Одесскую область ракетами. На террористическую атаку уже отреагировал президент.

Украинский лидер подчеркнул, что никакого оправдания российскому злу не будет. Об этом пишет 24 Канал.

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Террористы почувствуют ответ

Ракеты против мирных городов, против жилых домов, собора... Никакого оправдания российскому злу быть не может. Как всегда, это зло проигрывает. И в Одессе обязательно будет ответ российским террористам. Они почувствуют этот ответ,

– подчеркнул президент.

Также добавил, что всем, кто пострадал от этой очередной террористической атаки, оказывается помощь. Президент поблагодарил тех, кто помогает и кто мыслями и эмоциями с Одессой.

"Мы пройдем это. Мы вернем мир. И для этого нужно победить российское зло", – подчеркнул Владимир Зеленский.

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Последствия ракетного удара / Фото Константин и Влада Либеровы

Террористы выпустили 5 видов ракет всех типов базирования

В Воздушных силах сообщили, что всего этой ночью российские террористы атаковали Одесскую область 19 ракетами. В частности:

5 крылатых "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион" из Крыма;

3 крылатых воздушного базирования Х-22 – пуски осуществляли с самолетов Ту-22МЗ с акватории Черного моря;

4 крылатых ракеты морского базирования "Калибр" запустили, вероятно, с подводной лодки из акватории Черного моря;

5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К" – из Крыма;

2 баллистические ракеты "Искандер-М" – из Крыма.

Заметим, что по данным ОК "Юг", в результате ракетных обстрелов погиб охранник частного заведения. Еще 19 человек получили ранения. Среди них четверо детей.

11 взрослых и 3 несовершеннолетних госпитализировали. Также известно, что спасатели вытащили из-под завалов женщину, которой чудом удалось выжить.