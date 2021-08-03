Зеленский не в пузырьке: Никифоров подвел итоги первого месяца работы спикером президента

Сергей Никифоров занимает должность пресс-секретаря Президента Украины Владимира Зеленского месяц. По этому случаю он пообщался с украинскими журналистами.

Никифоров ответил на вопросы об особенностях своей работы. А еще и рассказал о впечатлениях от главы государства и его труда.

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Особенности работы пресс-секретаря президента

Журналистскую работу можно планировать, рассказал Сергей Никифоров, на новой же работе "не совсем понятно, что будет завтра".

У меня нет собственного мнения, я говорю только сообщениями и тезисами президента,

– подчеркнул Никифоров.

Тем не менее, когда он был на собеседовании с президентом Зеленским, тот как раз расспрашивал больше не о способностях и навыках, а о "личной позиции по многим вопросам". Например, о НАТО, "Северном потоке-2", про Крым и Донбасс.

Зеленский не в пузырьке

Никифоров утверждает, что президент Зеленский "самостоятельно следит за новостями":

"У него нет пузырька из того, что подготовило для него его окружение".

Также Зеленский не отказывается от общения со СМИ, но как глава государства должен "балансировать между необходимостью президента отвечать на вопросы журналистов и выполнять свои основные задачи как президента".

Президент не должен комментировать все скандалы

На все вызовы хочется реагировать мгновенно. Чтобы не казалось, будто Офис Президента "берет время подумать над какими ответами". С другой стороны:

"Президент должен выполнять свои обязанности и не должен комментировать все скандалы".

Никифоров считает, что "это будет забирать на самом деле много времени" (видимо, не зря, ведь скандалов в Украине более чем достаточно).

Зеленский чувствителен к критике

У спикера президента спросили, является ли Зеленский чувствительным к критике. Никифоров ответил, что точно не уверен, но по наблюдениям может сделать вывод, что таки является.

В обществе был запрос на серьезного президента, а Зеленский въехал в политику на велосипеде. Со временем он стал выглядеть серьезным и системным политиком,

– подытожил Сергей Никифоров.