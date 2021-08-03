Никифоров відповів на питання про особливості своєї роботи. А ще й розповів про враження від глави держави та його праці.

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Особливості роботи речника президента

Журналістську роботу можна планувати, розповів Сергій Никифоров, на новій же роботі "не зовсім зрозуміло, що буде завтра".

У мене немає власної думки, я говорю тільки повідомленнями й тезами президента,

– наголосив Никифоров.

А проте, коли він мав співбесіду з президентом Зеленським, той якраз розпитував більше не про здібності й навички, а про "особисту позицію з багатьох питань". Зокрема, про НАТО, "Північний потік-2", Крим та Донбас.

Зеленський не в бульбашці

Никифоров переконує, що президент Зеленський "самостійно стежить за новинами":

"У нього немає бульбашки з того, що підготувало для нього його оточення".

Також Зеленський не цурається спілкування зі ЗМІ, але як глава держави повинен "балансувати між необхідністю президента відповідати на питання журналістів і виконувати свої основні завдання як президента".

Президент не повинен коментувати всі скандали

На всі виклики хочеться реагувати миттєво. Щоб не здавалося, нібито Офіс Президента "бере час подумати над якимись відповідями". З іншого боку:

"Президент має виконувати свої обов’язки й не повинен коментувати всі скандали".

Никифоров вважає, що "це забиратиме насправді багато часу" (мабуть, не дарма, адже скандалів в Україні більш ніж достатньо).

Зеленський чутливий до критики

У речника президента запитали, чи той чутливий до критики. Никифоров відповів, що достеменно не певен, але зі спостережень може зробити висновок, що таки чутливий.

У суспільстві був запит на серйозного президента, а Зеленський в’їхав у політику на велосипеді. З часом він став виглядати серйозним і системним політиком,

– підсумував Сергій Никифоров.

Зверніть увагу: Сергій Никифоров замінив Юлію Мендель на посаді речника президента. Офіційно це сталося на початку липня, хоча Мендель фактично припинила виконувати обов'язки ще весною.



Біографію прессекретаря Володимира Зеленського Сергія Никифорова читайте на 24 каналі за цим посиланням.