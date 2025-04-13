Ранее парень призывал к убийству президента и свержению правительства США, также, вероятно, общался с россиянами в Telegram. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN и Independent.

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Касап жил более 2 недель с телами убитых родителей

Полиция установила, что убитая мать Никиты Татьяна Касап и его отчим Дональд Майер были убиты 11 февраля. Их нашли мертвыми с огнестрельными ранениями только 28 февраля.

Прокуроры утверждают, что Касап дважды выстрелил в свою мать в живот и один раз в шею, а отчима застрелил в голову. Вероятно, более 2 недель парень находился в доме вместе с мертвыми телами.

Когда же их обнаружили, то подозреваемого дома не было, а внедорожник отчима считали похищенным.

В тот же вечер полицейские остановили эту машину, а за рулем обнаружили подозреваемого. Внутри обнаружили 14 000 долларов, ювелирные изделия на сумму более 14 000 долларов и револьвер Майера.

Полиция имеет доказательства причастности парня к "сатанинскому культу"

В телефоне 17-летнего Касапа нашли доказательства причастности парня к "неонацистским расово мотивированным экстремистским взглядам", а также фото и трехстраничный документ с призывом к убийству Трампа, изготовлению бомб и совершению терактов.

Согласно этим материалам, мотивами была политическая революция в США и "спасение белой расы".

Кроме того, в документе были изображения Гитлера со словами "ПОЗДРАВЛЯЕМ ГИТЛЕРА, ПОЗДРАВЛЯЕМ БЕЛУЮ РАСУ, ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДУ".

Справочно. Парня связывают с деятельностью так называемого "Ордена девяти углов" – неонацистской группой, которая возникла в Великобритании. В ФБР называют эту организацию "сатанинским культом" с "сильными антииудаистскими, антихристианскими и антизападными идеологиями".



Группа ведет свой календарь со дня рождения Гитлера и верит в создание нового миропорядка с социал-дарвинизмом, сатанизмом и фашизмом.



Она также связана с многочисленными убийствами и террористическими заговорами.

Парень планировал сбежать в Украину

О планах на убийство родителей парень рассказывал своему однокласснику. Также он утверждал, что общался с кем-то в России в Telegram.

Нашли в телефоне подозреваемого и сообщение о его возможном побеге в Украину.

"Сколько мне нужно будет скрываться, прежде чем меня перевезут в Украину? Один-два месяца?.... Так пока в Украине, я смогу жить нормальной жизнью? Даже когда узнают, что я это сделал?" – говорилось в нем.

Отмечается, что парень родом из Молдовы и имеет родственников за рубежом.