Вертолет премьер-министра Армении Пашиняна совершил экстренную посадку: в чем причина

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что его вертолет был вынужден совершили экстренную посадку. Это произошло во время рабочей поездки главы армянского правительства.

Сначала об инциденте с Пашиняном распространили местные СМИ. Впоследствии ситуацию с посадкой подтвердил и сам премьер-министр Армении.

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Вертолет Пашиняна совершил экстренную посадку

Близкие к армянскому правительству телеграм-каналы утром 25 мая сообщили, что вертолет Пашиняна совершил аварийную посадку в Ванадзоре. Премьер-министр Армении как раз ехал в город Ташир на севере страны.

Впоследствии Пашинян на своей фейсбук-странице написал, что с ним все хорошо. В результате инцидента он не пострадал.

Дорогие мои, все хорошо. Из-за плохих погодных условий наш вертолет совершил внеплановую посадку в Ванадзоре. Теперь продолжим путешествие на автомобиле,

– написал он.

Кроме того, Пашинян также обнародовал видео, где показал, как вертолет совершал экстренную посадку.

Вертолет Пашиняна совершил экстренную посадку / Видео с фейсбука Никола Пашиняна

Стоит отметить, что до этого армянские СМИ писали, что Пашинян отправится в село Баганис в Тавуши, области на северо-востоке страны.

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