Девушка могла бы уцелеть: ГБР завершило досудебное расследование ДТП с участием нардепа Николаенко
Источник:ГБР
В прошлом году на Житомирщине народный депутат Андрей Николаенко сбил насмерть 18-летнюю девушку. Стало известно, что следователи завершили изучение дела. Что удалось установить, читайте дальше.
3 ноября 2023 года на трассе Киев – Чоп в селе Березовка Житомирского района около десяти утра нардеп Николаенко совершил наезд на молодую девушку. Потерпевшая погибла на месте. В ГБР говорят, что трагедии возможно было избежать.
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Николаенко превысил скорость
Следствие установило, что в тот день нардеп на авто направлялся во Львов. Он двигался с превышением разрешенной скорости.
В частности, камеры на трассе Киев – Чоп возле населенного пункта, где произошла авария, зафиксировали превышение допустимой скорости подозреваемым от 40 до 50 километров в час. В это время 18-летняя местная жительница перебегала проезжую часть в селе.
По мнению следователей, водитель не принял достаточные меры для уменьшения скорости вплоть до остановки транспортного средства и допустил наезд на пострадавшую, в результате чего она получила травмы несовместимые с жизнью.
Если бы Николаенко придерживался требований ПДД относительно движения с допустимой скоростью не более 110 километров в час и своевременно затормозил, девушка успела бы перебежать через дорогу.
Кроме того, стало известно, что нардеп не в первый раз нарушает правила дорожного движения. Только в течение 2022 – 2023 годов в него было вынесено 22 постановления о привлечении к административной ответственности за превышение скорости.
ДТП с участием нардепа Николаенко: что известно
- 6 ноября нардепу от партии "Батькивщина" Андрею Николаенко сообщили о подозрении в нарушении ПДД, что повлекло смерть потерпевшей. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.
- 9 ноября политика было отправлено под круглосуточный домашний арест до 4 января 2024 года. Он должен был носить электронный браслет.
- 4 января стало известно, что Николаенко изменили меру пресечения. К нему была применена мера пресечения в виде личного обязательства. В частности, его обязали не менять место жительства, место работы без уведомления следователя, прокурора или суда, сдать на хранение паспорт для выезда за границу, а также другие документы, дающие ему право выезда за границу.
- Известно, что во время смертельного ДТП Николаенко двигался со скоростью 146 километров в час на участке с максимально допустимой скоростью 110 километров в час. Более того, за 40 минут до ДТП нардепа выписали штраф в размере 340 гривен за нарушение ПДД.
- Сам Николаенко прокомментировал трагедию так. Он сказал, что с ним произошло самое страшное, что могло случиться с водителем. Нардеп заверил, что был трезв и всячески будет способствовать следственным действиям.
- Погибшую девушку звали Виктория Назарова. В прошлом году она окончила школу, училась в училище на швею и была сиротой.