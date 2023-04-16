Неспокойная Пасхальная ночь: оккупанты убили двух подростков на Николаевщине
Источник:Виталий Ким
Российские террористы в Пасхальную ночь мощно обстреляли Николаевскую область. Из-за обстрелов войск агрессора погибли двое подростков.
В Баштанском районе в 02:20 вражеского ракетного обстрела претерпела Снигуровская громада. Предварительно зенитно-ракетными системами С-300.
Смотрите также Украина увидит свет победы на Востоке, Юге и в Крыму: пасхальное поздравление Зеленского
Россия нанесли удар по С-300
В одном из населенных пунктов громады в результате обстрела погибли два подростка 2005 года рождения. Повреждены жилые дома, учебное заведение и частное предприятие.
В Николаевской областной прокуратуре сообщили, что в результате обстрела погибли 17-летний парень и 18-летняя девушка. По предварительным данным, оккупанты выпустили около 10 ракет С-300 по мирному населению Снигиревки..
В городе Снигирёвка в результате ночных обстрелов повреждены два учебных заведения, больница, дом культуры и жилые дома. По предварительной информации, без пострадавших.
В Николаеве, Николаевском, Первомайском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Как прошла Пасхальня ночь в Украине
- По данным Генштаба ВСУ, в течение суток противник нанес 28 авиационных и 6 ракетных ударов, совершил 38 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.
- В ночь на 16 апреля оккупанты ударили по Запорожской области. В Запорожской ОВА заявили, что войска агрессора нанесли массированный удар. В Камышевахе, расположенном примерно в 40 километрах от Запорожья, пострадала местная церковь.
- Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что в результате вражеской атаки ни один человек в областном центре не пострадал.
- Утром стало известно, что российская ракета полностью разрушила церковь в Камышевахе. К счастью, в то время в церкви не проводили богослужения, поэтому ни погибших, ни пострадавших нет.
- Добавим, что в Славянске на месте разрушенного дома продолжаются аварийно-спасательные работы. Под завалом могут находиться 4 человека.
- По состоянию на 08:00 16 апреля известно, что два человека спасены, тела шести подняты из-под завалов разрушенной пятиэтажки. В результате массированного удара 11 человек погибли, 22 получили ранения.