Он заменил Владимира Цабаля, который досрочно сложил депутатские полномочия. Об этом сообщили во время эфира телеканала телеканала "Рада".

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Давидюк получил мандат: что известно?

В Верховной Раде Украины присягу народного депутата принял Николай Давидюк. После торжественного принесения присяги 11 июня он официально приобрел все права и полномочия парламентария.

Также Давидюк подал заявление о вхождении в состав фракции "Голос". Таким образом политическая сила снова насчитывает 19 народных депутатов.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Давидюка народным депутатом 9 июня. Необходимость в этом возникла после досрочного прекращения депутатских полномочий Владимир Цабаль, который подал соответствующее заявление о сложении мандата.

Давидюк был избран в Верховную Раду еще на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года по списку партии "Голос". В избирательном списке политической силы он находился под номером 27.

В соответствии с законодательством, после регистрации Центральной избирательной комиссией кандидат приобретает полномочия народного депутата только после принесения присяги в сессионном зале парламента. Именно после этой процедуры он получает право участвовать в голосованиях, работе комитетов и других парламентских процессах.

Кто такой Давидюк?

Давидюк родился 18 июля 1988 года в селе Переспа на Волыни и получил образование в Украинском государственном университете имени Михаила Драгоманова. Также он проходил стажировку в Гарвардском университете.

Политической аналитикой Давидюк занимается с 2006 года. Он работал аналитиком в Комитете избирателей Украины. А в 2011 году возглавил аналитический центр Политика и стал инициатором создания Форума новых политических лидеров.

С 2013 года Давидюк работал сертифицированным наблюдателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и участвовал в мониторинге выборов в Грузии, Испании и Кыргызстане. В 2019 году он стал соучредителем общественно-политического движения вместе с Мустафой Найем.

Кроме политического консалтинга, Давидюк активно занимается публичной аналитикой, выступает на международных конференциях и регулярно публикует прогнозы по развитию политической ситуации в Украине и мире.

После начала полномасштабной войны он стал одним из самых цитируемых украинских политологов в медиа, комментируя вопросы международной поддержки Украины, избирательных процессов в странах Запада и внутриполитических тенденций.