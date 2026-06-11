Він замінив Володимира Цабаля, який достроково склав депутатські повноваження. Про це повідомили під час ефіру телеканалу "Рада".

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Давидюк отримав мандат: що відомо?

У Верховній Раді України присягу народного депутата склав Микола Давидюк. Після урочистого складення присяги 11 червня він офіційно набув усіх прав та повноважень парламентаря.

Також Давидюк подав заяву про входження до складу фракції "Голос". Таким чином політична сила знову налічує 19 народних депутатів.

Центральна виборча комісія зареєструвала Давидюка народним депутатом 9 червня. Необхідність у цьому виникла після дострокового припинення депутатських повноважень Володимир Цабаль, який подав відповідну заяву про складання мандата.

Давидюк був обраний до Верховної Ради ще на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року за списком партії "Голос". У виборчому списку політичної сили він перебував під номером 27.

Відповідно до законодавства, після реєстрації Центральною виборчою комісією кандидат набуває повноважень народного депутата лише після складення присяги у сесійній залі парламенту. Саме після цієї процедури він отримує право брати участь у голосуваннях, роботі комітетів та інших парламентських процесах.

Хто такий Давидюк?

Давидюк народився 18 липня 1988 року в селі Переспа на Волині та здобув освіту в Українському державному університеті імені Михайла Драгоманова. Також він проходив стажування у Гарвардському університеті.

Політичною аналітикою Давидюк займається з 2006 року. Він працював аналітиком у Комітет виборців України. А у 2011 році очолив аналітичний центр Політика та став ініціатором створення Форуму нових політичних лідерів.

З 2013 року Давидюк працював сертифікованим спостерігачем Організації з безпеки та співробітництва в Європі та брав участь у моніторингу виборів у Грузії, Іспанії та Киргизстані. У 2019 році він став співзасновником громадсько-політичного руху разом із Мустафою Найєм.

Окрім політичного консалтингу, Давидюк активно займається публічною аналітикою, виступає на міжнародних конференціях та регулярно публікує прогнози щодо розвитку політичної ситуації в Україні та світі.

Після початку повномасштабної війни він став одним із найбільш цитованих українських політологів у медіа, коментуючи питання міжнародної підтримки України, виборчих процесів у країнах Заходу та внутрішньополітичних тенденцій.