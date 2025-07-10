Навеки 36: умер военный со Львовщины, награжденный "Золотым крестом"
- Военный из Львовщины Николай Думин, который получил награду "Золотой Крест", умер во время лечения.
- Он добровольно ушел на фронт на третий день вторжения, пережил семь контузий и тяжелое ранение, и был похоронен в селе Солонское рядом с могилой матери.
- Николай родился 24 февраля 1989 года, служил в воинской части А0414, и был известен своей преданностью Украине и верой в победу.
На Львовщине провели в последний путь защитника Украины Николая Думина, который добровольно ушел на фронт на третий день полномасштабного вторжения. Он умер во время лечения, ему было всего 36 лет.
Прощание с Героем состоялось 9 июля в Дрогобыче. Защитник был награжден знаком отличия "Золотой Крест" за мужество на фронте. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Дрогобыч Инфо".
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Герой умер во время лечения
Военный получил тяжелое ранение и семь контузий. Но несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, он продолжал защищать родную землю и поддерживать собратьев.
Известно, что Николай был сиротой, однако самостоятельно строил свою жизнь. У него остались только двоюродная сестра и несколько дальних родственников. Близкие отмечают, что Николай никогда не терял веры в победу и искренне любил свою страну.
Проститься с Николаем Думиным пришли родные, друзья и земляки. Героя похоронили в селе Солонское рядом с могилой его матери.
Доброволец с первых дней войны
Николай Думин родился 24 февраля 1989 года в селе Дорогив на Львовщине. Впоследствии переехал в Дрогобыч, работал в строительной сфере и на заводе "Леони". После полномасштабного вторжения мужчина не остался в стороне и уже на третий день добровольно вступил в ряды ВСУ.
Служил в воинской части А0414, имел звание младшего сержанта. Николай прошел самые горячие точки фронта, пережил семь контузий и получил тяжелое ранение.
За проявленное мужество и героизм Николая Думина наградили знаком отличия "Золотой Крест". Соответствующий приказ подписал Главнокомандующий ВСУ 12 июля 2023 года. Боевые товарищи и близкие вспоминают его как человека с большим сердцем, преданного Украине.
Напомним, 15 июня на фронте погиб 20-летний Богдан Неведомский из Львова. Он служил в 120 отдельном разведывательном полку ВСУ и был награжден "Золотым крестом".