Погиб в бою за Украину: на фронте погиб стрелок-снайпер из Киевской области Николай Фурлет

Белоцерковская община узнала о гибели своего земляка. Военнослужащий Николай Фурлет погиб в бою в Донецкой области.

Печальное известие сообщила Белоцерковская городская территориальная община.

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Что известно о воине?

Николай Фурлет родился в Киевской области в 1984 году. Он служил стрелком-снайпером в механизированном батальоне одной из воинских частей.

Военный погиб на фронте 10 июля 2024 года. Свою жизнь он отдал во время выполнения боевого задания возле населенного пункта Дружба в Донецкой области.

Наш воин остался верен Военной присяге на верность украинскому народу, мужественно выполнил воинский долг в бою за Украину, её свободу и независимость,

– написали в общине и выразили соболезнования.

24 Канал искренне выражает соболезнования родным и близким погибшего воина. Вечная и светлая память Николаю Фурлету!

Кого еще потеряла Украина на войне?

От удара дрона в Донецкой области погиб майор полиции Дмитрий Пономаренко. Он дежурил в составе мобильно-огневой группы, был инспектором взвода и сбивал российские БПЛА.

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