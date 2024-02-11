Не стало через 9 дней после мобилизации: назвали причину смерти военного Ирзайкина
Источник:Тернопольский областной ТЦК СП
В Тернопольском областном центре комплектования и социальной поддержки прокомментировали смерть солдата Николая Ирзайкина. Мужчину призвали 1 февраля 2024 года, а умер он 9 февраля.
В Тернопольском ОТЦК заверили, что погибший украинский военный не участвовал в боевых действиях. По их словам, он умер во время прохождения обучения.
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Мужчина из Тернополя погиб на 9 день после мобилизации
Мобилизованный Николай Ирзайкин погиб через девять дней после поступления на службу. В Тернопольском областном центре комплектования и социальной поддержки отметили, что причиной смерти украинского военного стала острая легочно-сердечная недостаточность.
В организации проинформировали, что военного Ирзайкина призвали на военную службу по мобилизации 1 февраля 2024 Тернопольским ТЦК и направили в учебный центр для прохождения обучения в должности курсанта учебного взвода соответствующей воинской части.
Однако 9 февраля на имя начальника ведомства от командования воинской части поступило сообщение о его смерти в результате острой легочно-сердечной недостаточности. В Тернопольском ОТЦК и СП отметили, что семью военнослужащего об этом также сообщили.
Напоминаем, что все призванные в ряды ВСУ военнослужащие направляются в учебные центры для прохождения двухмесячного курса базовой военной подготовки, после чего проходят курс по своей специальности,
– говорится в сообщении.
Напомним, что 10 февраля о смерти 35-летнего мобилизованного сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал.
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