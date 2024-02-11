У Тернопільському ОТЦК запевнили, що загиблий український військовий не брав участі в бойових діях. За їхніми словами, він помер під час проходження навчання.

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Чоловік із Тернополя загинув на 9 день після мобілізації

Мобілізований Микола Ірзайкін загинув через дев'ять днів після вступу на службу. У Тернопільському обласному центрі комплектування та соціальної підтримки зазначили, що причиною смерті українського військового стала гостра легенево-серцева недостатність.

В організації поінформували, що військового Ірзайкіна призвали на військову службу за мобілізацією 1 лютого 2024 року Тернопільським ТЦК та направлено до навчального центру для проходження навчання на посаді курсанта навчального взводу відповідної військової частини.

Проте 9 лютого на ім'я начальника відомства від командування військової частини надійшло повідомлення про його смерть внаслідок гострої легенево-серцевої недостатності. В Тернопільському ОТЦК та СП зазначили, що родину військовослужбовця про це також повідомили.

Нагадуємо, що всі призвані до лав ЗСУ військовослужбовці направляються до навчальних центрів для проходження двомісячного курсу базового військового вишколу, після чого проходять курс за своєю спеціальністю,

– йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 10 лютого про смерть 35-річного мобілізованого повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Віддали своє життя за Україну