Болезненная потеря для Украины: в Донецкой области погиб защитник из Тернополя
В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб украинский защитник Николай Козориз. Герой был родом из Тернопольской области.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Тернополя Сергея Надала.
Смотрите также Навсегда 28: в Донецкой области погиб защитник из Тернопольщины
На войне погиб защитник из Тернополя
Украина продолжает терять лучших дочерей и сыновей в войне, которую развязала Россия. Так, на фронте во время выполнения боевого задания погиб Николай Козориз. Он защищал Украину от врага в Донецкой области.
Как сообщил Сергей Надал, украинский защитник погиб 21 декабря 2024 года.
Глубоко сочувствуем всем родным Героя. Вечная и светлая память Герою,
– выразил соболезнования мэр Тернополя.
Редакция 24 Канала присоединяется и также выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. Светлая и вечная память.
Украина теряет в войне цвет нации
- В Сочельник, 24 декабря 2024 года, стало известно, что погиб наш защитник Андрей Левицкий. Он занимал должность менеджера по рекламе в ТРК "Люкс", однако с началом полномасштабной войны стал на защиту Украины. Андрей Левицкий был снайпером на Херсонском направлении.
- В боях за Украину погиб защитник из Ивано-Франковской области Ярослав Гавришко. Его последний бой состоялся 15 декабря на Северском направлении. Защитнику навсегда 35 лет.
- На войне погибли отец и сын из Полтавской области, Анатолий и Евгений Шаповалы. Мужчины вместе стояли на защите Украины и погибли во время выполнения боевого задания, получив несовместимые с жизнью ранения.