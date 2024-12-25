Болезненная потеря для Украины: в Донецкой области погиб защитник из Тернополя

В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб украинский защитник Николай Козориз. Герой был родом из Тернопольской области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Тернополя Сергея Надала.

Смотрите также Навсегда 28: в Донецкой области погиб защитник из Тернопольщины

На войне погиб защитник из Тернополя

Украина продолжает терять лучших дочерей и сыновей в войне, которую развязала Россия. Так, на фронте во время выполнения боевого задания погиб Николай Козориз. Он защищал Украину от врага в Донецкой области.

Как сообщил Сергей Надал, украинский защитник погиб 21 декабря 2024 года.

Глубоко сочувствуем всем родным Героя. Вечная и светлая память Герою,

– выразил соболезнования мэр Тернополя.

Редакция 24 Канала присоединяется и также выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. Светлая и вечная память.

Украина теряет в войне цвет нации