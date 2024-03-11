Встречали с цветами и на коленях: на войне погиб Николай Лысык из Камень-Каширского

К сожалению, война не жалеет никого и забирает у Украины ее лучших сыновей и дочерей. В противостоянии против оккупантов погиб военный Николай Лысык.

Кортеж с телом защитника уже прибыл в родной город Камень-Каширский. Уже 12 марта павшего воина похоронят на местном кладбище.

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Погиб Николай Лысык

Николай Лысык погиб 9 марта 2024 года в Донецкой области во время выполнения боевого задания. Отмечается, что мужчина родился в 1993 году и был родом из города Камень-Каширский, что в Волынской области.

Камень-Каширский городской совет выражает искренние соболезнования родным людям солдата. Трудно найти слова утешения во время страшной беды. Вечная и светлая память Герою,

– написали в родной ОТГ воина.

Камень-Каширский потерял на войне Николая Лисика / фото городской ОТГ

Отмечается, что тело защитника прибыло на Родину 11 марта. Местная власть обратилась к гражданам встретить погибшего военного с цветами, патриотической символикой, коридором Славы и на коленях.

Маршрут движения траурного кортеж был такой: село Пицирья – улица Ковельская – улица Возрождения (Ватутина) – улица Магдебургского права (Первое Мая) – центр города – улица Ковельская – улица Волонтерская (Гоголя).

Уже 12 марта состоятся похороны Николая Лисика. Чин начнется в церкви святого пророка Ильи города Камня-Каширского в 12:00. Похоронят бойца на центральном кладбище.

Потери Украины