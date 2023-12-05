Защищал Украину с первых дней вторжения: на войне погиб работник мэрии Люблина

Украина ежедневно теряет в борьбе против российской агрессии своих лучших защитников. На фронте во время выполнения боевой задачи погиб уроженец Луцка Николай Мялковский.

До того как приехать на фронт, мужчина работал в мэрии польского города Люблин. К моменту гибели Мялковскому было 28 лет.

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Николай Мялковский погиб на войне в Украине

Младший сержант Николай Мялковский был родом из города Луцк. Однако уже долгое время жил в Польше, учился в Люблинском католическом университете и работал в местной мэрии.

Коллега военного Виктория Герун, работающая в отделе стратегии и предпринимательства мэрии Люблина, отметила, что Мялковский был одним из 80 тысяч вернувшихся в Украину мужчин. По ее словам, военный говорил, что, если начнется война, он пойдет воевать.

Он не мог делать вид, что ничего не происходит, и работать нормально. 24 февраля 2022 года я получила от него СМС: "Прошу прощения, я закрываю всю документацию, беру весь оставшийся отпуск и отпуск за свой счет, если война затянется",

– сказала Герун.

Женщина подчеркнула, что 24 февраля он еще целый день был на работе и закрыл все формальности, а ночью 25 уже уехал. После начала войны молодой человек присоединился к 100 отдельной бригаде территориальной обороны.



Николай Мялковский погиб на войне в Украине / Фото из фейсбука Кшиштофа Жука

О защитнике также высказался и мэр Люблина Кшиштоф Жук. Он отметил, что Мялковский заплатил самую высокую цену за защиту и свободу своей Родины.

"Память и уважение Герою. Выражаю соболезнования родным и близким Николая. Пусть покоится с миром. Вечная память", – написал мэр Люблина.

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