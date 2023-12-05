До того, як приїхати на фронт чоловік працював у мерії польського міста Люблін. На момент загибелі Мялковському було 28 років.

До теми Назавжди буде 29: у Прилуках люди на колінах провели воїна в останню путь

Микола Мялковський загинув на війні в Україні

Молодший сержант Микола Мялковський був родом із міста Луцьк. Однак уже тривалий час жив у Польщі, навчався в Люблінському католицькому університеті та працював у місцевій мерії.

Колега військового Вікторія Герун, яка працює у відділі стратегії та підприємництва мерії Любліна, зазначила, що Мялковський був одним із чи не 80 тисяч чоловіків, які повернулися в Україну. За її словами, військовій говорив, що якщо почнеться війна, він піде воювати.

Він не міг вдавати, що нічого не відбувається, і працювати нормально. 24 лютого 2022 року я отримала від нього СМС: "Перепрошую, я закриваю всю документацію, беру всю відпустку, яка залишилась, і відпустку власним коштом, якщо війна затягнеться",

– сказала Герун.

Жінка підкреслила, що 24 лютого він ще цілий день був на роботі й закрив усі формальності, а вночі 25 –вже поїхав. Після початку війни хлопець приєднався до 100 окремої бригади територіальної оборони.



Микола Мялковський загинув на війні в Україні / Фото з фейсбука Кшиштофа Жука

Про захисника також висловився й міський голова Любліна Кшиштоф Жук. Він зазначив, що Мялковський заплатив найвищу ціну за захист і свободу своєї Батьківщини.

"Пам'ять і шана Герою. Висловлюю співчуття рідним та близьким Миколи. Нехай спочиває з миром. Вічна пам'ять", – написав мер Любліна.

24 Канал також висловлює найщиріші співчуття тим, хто особисто знав полеглого героя.

Тяжкі втрати України на фронті