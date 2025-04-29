Николай Патрушев, бывший секретарь Совета Безопасности России, помощник президента и теперь председатель морской коллегии России заявил, что будущее Одессы не связано с "киевским режимом". Однако никаких фактов он не привел.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов, заметив, что слова Патрушева не является качественной информацией, которую должен предоставлять политик. Очевидно, что это показывает весь кругозор Кремля.

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В Кремле грезят Одессой

По словам российского оппозиционного политтехнолога, Патрушев – уже "подбитый летчик и ястреб". Он видит, что России не удается ладить с Дональдом Трампом, поэтому пытается повлиять на ситуацию как может – дать интервью пропагандистскому российскому агентству ТАСС и наговорить бред, в частности, об Одессе.

Патрушев заявил, что этот город не только не "связан с Украиной", но и добавил, что жители причерноморских регионов должны "самостоятельно выбирать будущее".

Вот выходишь ты с тезисом, что Одесская область не хочет быть в составе Украины. Это сенсационное заявление. А показать доказательства? Есть результаты каких-то выборов или социальных опросов? Вместо фактов он рассказывает об обороне Одессы в 1941 году от немцев. Это халтура, это не политический текст,

– сказал он.

Напомним, что в январе этого года Патрушев заявил, что Украина может "перестать существовать" как страна в 2025 году.

Разведка Великобритании отреагировала на такие слова, сообщив, что это является частью давней модели антиукраинских заявлений чиновников России, которые стремятся подорвать украинскую нацию, идентичность и культуру и поставить под угрозу украинскую государственность.