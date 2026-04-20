"Всегда имел много планов": на войне погиб ривненчанин Николай Приймак
- На войне погиб лейтенант Николай Приймак в результате удара вражеского БпЛА на Харьковщине.
- Прощание с ним состоится 20 апреля на Майдане Независимости в Ривне.
Украина потеряла еще одного защитника. На войне погиб лейтенант из Ровного Николай Приймак.
Украинский военный погиб на Харьковщине, в результате удара вражеского БпЛА. Об этом сообщили в Ровенском городском совете.
Что известно о погибшем защитнике?
Николай Приймак родился 18 октября 1985 года в Ровно. Учился в школе №25, а впоследствии получил 2 высших образования: геодезическое и экономическое.
После обучения Приймак возглавил предприятие "Конвест-Проект", продолжив семейный бизнес. В январе 2026 года его мобилизовали в ряды ВСУ.
Его любимым ответом на вопрос "Как дела?" было: "В движении!". Он всегда имел много планов и еще много хотел сделать. Николай был человеком, который готов помочь, когда попросят,
– рассказала сестра военного.
К сожалению, в возрасте 40 лет сердце украинского защитника остановилось. Погиб Приймак на Харьковщине 15 апреля 2026 года, в результате удара российского БпЛА.
У военного осталась мать, сестра, бабушка и дедушка. Прощание с Николаем Приймаком состоится в понедельник, 20 апреля, на Майдане Независимости в Ровно.
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Николая Приймака. Светлая память!
Кого еще потеряла Украина?
Игорь Малахов, украинский режиссер, погиб 29 декабря 2023 года в боях под Авдеевкой. Церемония прощания с Игорем Малаховым состоится 21 апреля в Киеве.
Артур Петров, стендап-комик и военнослужащий, погиб 18 марта в Купянске-Узловом. Его похоронили на Национальном военном мемориальном кладбище. Церемония прощания состоялась в Киеве, где присутствовали родные, коллеги и друзья.
На войне погибла младший сержант 114 отдельной бригады ТрО ВСУ Алина Рябцева. Она подорвалась на мине 12 апреля 2026 года во время выполнения задания по обеспечению бойцов едой.