"Всегда имел много планов": на войне погиб ривненчанин Николай Приймак

Украина потеряла еще одного защитника. На войне погиб лейтенант из Ровного Николай Приймак.

Украинский военный погиб на Харьковщине, в результате удара вражеского БпЛА. Об этом сообщили в Ровенском городском совете.

Что известно о погибшем защитнике?

Николай Приймак родился 18 октября 1985 года в Ровно. Учился в школе №25, а впоследствии получил 2 высших образования: геодезическое и экономическое.

После обучения Приймак возглавил предприятие "Конвест-Проект", продолжив семейный бизнес. В январе 2026 года его мобилизовали в ряды ВСУ.

Его любимым ответом на вопрос "Как дела?" было: "В движении!". Он всегда имел много планов и еще много хотел сделать. Николай был человеком, который готов помочь, когда попросят,

– рассказала сестра военного.

К сожалению, в возрасте 40 лет сердце украинского защитника остановилось. Погиб Приймак на Харьковщине 15 апреля 2026 года, в результате удара российского БпЛА.

У военного осталась мать, сестра, бабушка и дедушка. Прощание с Николаем Приймаком состоится в понедельник, 20 апреля, на Майдане Независимости в Ровно.

