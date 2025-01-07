На фронте погиб Николай Проскура, которого год считали пропавшим без вести
6 января стало известно, что погиб житель Волыни Николай Проскура. Печальную весть сообщил Игорь Палёнка, глава Владимир-Волынской территориальной общины.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Игоря Палёнки.
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Что известно о погибшем Николае Проскуре
К сожалению, о нем не так много информации. Мужчине было 45 лет. С 4 февраля 2024 года его считали пропавшим без вести. Но ДНК-экспертиза подтвердила, что Николай Николаевич погиб. Это произошло в Донецкой области.
У Героя остались много родных и друзей.
Выражаю искренние соболезнования маме Героя, его жене, двум сыновьям, дочери, всей семье, друзьям и побратимам. Светлая память и наша пожизненная дань уважения защитнику Украины!
– написал Игорь Палёнка.
Он добавил, что о времени и месте похорон сообщат позже.
24 Канал также выражает соболезнования всем, кто знал Николая Проскуру. Вечная память защитнику!