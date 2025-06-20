Принял свой последний бой в 30 лет: на войне погиб военный Николай Топал

Война продолжает уносить жизни украинцев. На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Николаевской области Николай Топал.

Ему было всего 30 лет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Новоодесский городской совет.

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Что известно о Николае Топале

Николай Сергеевич Топал был солдатом. Мужчина принял свой последний бой 10 июня 2025 года. В Новоодесском городском совете выражают соболезнования родным и близким Героя.

Жизнь отважного воина трагически оборвалась в бою за мирное небо над Украиной. Его мужество, непоколебимая сила воли и верность Родине навсегда будут жить в памяти родных, друзей и всей общины. Неописуемая потеря. Вечная слава павшему воину,

– написали в горсовете.

Там также добавили, что о дате и времени прощания с воином сообщат дополнительно.

Отметим, что 10 июня в результате ранения в городе Николаевка Донецкой области погиб лейтенант Игорь Соляник. Защитник был командиром стрелкового взвода и отдал свою жизнь, мужественно выполнив воинский долг в бою за Украину.