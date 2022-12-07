Подрыв друга Кивы Волыка: мэр Мелитополя рассказал интересные детали

В Мелитополе возле дома, где проживает коллаборант Николай Волык, 6 декабря прогремел взрыв. Появились новые детали этого инцидента.

Новые подробности рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона. Как оказалось, взрыв произошел из-за попытки ликвидировать коллаборанта Волыка.

Кстати В оккупированном Токмаке ликвидировали коллаборанта, занимавшего должность "руководителя милиции"

Детали взрыва возле дома Волыка

Как стало известно, самодельное взрывное устройство заложили на электроопоре уличного освещения, которое располагалось в 8 метрах от подъезда Волыка.

Федоров рассказал, что Николай Волык – это депутат районного совета от фракции ОПЗЖ. Ранее коллаборант сотрудничал с предателем Ильей Кивой и пытался ретранслировать его лозунги.



Волык дружил с Кивой / фото "РИА-Мелитополь"

Но когда в Мелитополь зашли захватчики, Волык пытался найти свое место в оккупационных властях и открыть бизнес-потоки. Сначала он руководил базой отдыха в Кирилловке, а затем – вывозом зерна.

Оккупанты сейчас в панике и убирают коллаборантов. Такая тенденция была уже в Херсоне,

– отметил Федоров.

Какая сейчас ситуация в Мелитополе