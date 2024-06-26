Несколько дней назад в Днепре по указанию нардепа Николая Тищенко группа людей напала на экс-военнослужащего Дмитрия Павлова. Михаил Подоляк прокомментировал инцидент.

Через 5 дней после происшествия в Днепре к Николаю Тищенко пришли с обыском сотрудники ГБР и вручили ему подозрение по факту незаконного лишения свободы добровольца.

Смотрите также Нападение на добровольца в Днепре: охранник Тищенко проведет лето в СИЗО

"Не надо терять голову"

В эфире телемарафона советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил быструю реакцию как общества, так и правоохранительных органов. Кроме того, он заявил, что Николай Тищенко явно потерял голову и не понимает свою страну.

Чиновник подчеркнул, что таких, как Тищенко, много, и они напрасно считают, что в дальнейшем могут вести себя, как раньше.

Ранее поведение нардепа прокомментировал глава Офиса президента Андрей Ермак. Он признал, что является кумом Тищенко, впрочем, давно не поддерживает с ним никаких контактов.

Напомним, что суд уже избрал народному депутату меру пресечения народному депутату. Ему назначили круглосуточный домашний арест и ношение электронного браслета.

Известно, что во время обыска депутат сломал свои два мобильных телефона.