Никто этого не отрицает, - спикер Путина прокомментировал возможность встречи с Зеленским

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что встреча президентов Украины и России в 2021 году вряд ли возможна. По его словам, ни одна из сторон не исключает возможность переговоров, но до согласования еще далеко.

Он отметил, что общение на высшем уровне должно быть хорошо подготовлено и преследовать определенные цели.

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Можно сказать, что ни одна из сторон не отвергает возможность такого общения, но при этом по линии администраций президента пока (стороны – 24 канал) далеки от того, чтобы согласовать какой-то конкретный порядок дня,

– сказал Песков.

Спикер Путина выразил сомнение в том, что такая встреча возможна в 2021 году.

"В плане подготовки пока есть проблемы с определением круга вопросов, которые могли бы обсуждать", – добавил он.

Зеленский предлагал встретиться на Донбассе

Ранее Владимир Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса. Позже президент Украины заявил, что ему не важно, где именно пройдут переговоры.

Руководитель Кремля ответил, что готов в любой момент принять украинского лидера в Москве. Впоследствии стало известно, что пообщаться главы государств могут на нейтральной территории.

Впоследствии Владимир Зеленский поручил Андрею Ермаку заняться вопросом организации встречи. В то же время в России сообщили, что не готовы обсуждать вопрос войны на Донбассе.

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