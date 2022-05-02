Никто не принес столько боли жителям Донбасса, как Россия, – Подоляк о десятках тысяч жертв

В ходе полномасштабного вторжения России в Украину идет битва за Донбасс. Враг сконцентрировал свои силы на Востоке и полностью разрушает украинские населенные пункты, забирая при этом жизни гражданских.

Безжалостные убийства россиянами мирных жителей на Востоке нашего государства прокомментировал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что никто не причинил столько боли жителям Донбасса, как Россия.

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Россия разрушила десятки тысяч жизней на Донбассе

Подоляк отметил, что за 2019 год на Донбассе погибли 27 гражданских. В 2020 году – 8, а в 2021 – 15 мирных человек.

За два месяца после начала полномасштабной войны число погибших только в Мариуполе достигло десятков тысяч. Никто не причинил столько боли жителям Донбасса, как Россия с 2014 года, и особенно сегодня,

– добавил советник главы Офиса Президента.

Убийства россиянами мирных украинцев: последние новости

В течение 1 мая россияне 18 раз обстреливали населенные пункты в Луганской области. По предварительным данным, официально было зафиксировано разрушение 28 домов. В результате вражеского огня погибли трое гражданских, еще трое получили ранения. К сожалению, среди раненых – малолетний ребенок.

По состоянию на 2 мая, в Офисе генпрокурора зафиксировали в общей сложности 219 смертей несовершеннолетних детей в результате обстрелов россиян с 24 февраля, еще по меньшей мере 205 получили ранения разной степени тяжести. Отмечается, что цифры не окончательные, ведь на временно оккупированных территориях и в зоне активных боевых действий количество жертв определить невозможно.

От вражеского артиллерийского огня по поселку городского типа Золочев Харьковской области погиб мужчина . В общей сложности россияне нанесли разрушения 12 жилым домам в населенном пункте.

С начала полномасштабного вторжения в результате обстрелов россиян только в столице погибли более 100 гражданских. Еще 435 мирных жителей Киева получили ранения.

28 апреля россияне нанесли авиаудара по поселку Нью-Йорк в Донецкой области. В результате обстрела оккупантами населенного пункта погибли 3 гражданских, еще 3 – получили ранения.

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