19 февраля, 18:47
Никто не сможет заставить Украину сдаться, - глава МИД на фоне новых возмутительных заявлений Трампа
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина отстоит свое право на существование и никто не заставит государство сдаться. Его заявление появилось незадолго после очередных возмутительных слов Дональда Трампа.
Глава МИД Украины также отметил, что украинский народ и президент Владимир Зеленский отказались поддаться давлению российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрея Сибигу.
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Что заявил Сибига о ситуации в Украине
По словам министра иностранных дел, Украина выдержала "самую ужасную военную атаку в новейшей истории Европы и три года тотальной войны". Он считает, что теперь никто не сможет заставить государство сдаться.