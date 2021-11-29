Никто никогда не видел: СМИ опубликовали фото жены президента Туркменистана
Источник:SonDakika
В турецких медиа появилось фото жены Гурбангулы Бердымухамедова – президента Туркменистана. До того никто не знал, как она выглядит.
Фотографию сделали по случаю банкета в честь президента Турции. Реджеп Эрдоган был в столице Туркменистана с официальным визитом.
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О жене нет публичной информации
На фотографии главы государств изображены вместе с женами. В подписи к фотографии журналисты указали только жену турецкого лидера. Имя жены Бердымухамедова умолчали. Ее зовут Огулгерек Бердымухамедова.Заметьте! По данным туркменского подразделения "Радио Свобода", президент страны никогда не берет жену в заграничные поездки и не появляется с ней на публике. Более того, жены нет даже на редких семейных фото, где с Бердымухамедовым позируют дети и внуки.
Опубликованная фотография является единственной публичной "зацепкой" о жене президента. До сих пор широкой публике не были известны простые факты об Огулгерек Бердымухамедовой.
Например, кто она, над чем работает и сколько ей лет. Даже поисковик Google при поиске ее имени до сих пор выдавал супружескую фотографию президента Таджикистана,
– пишет "Радио Азатлык".
Официальные СМИ Туркменистана фотографию с Бердымухамедовой не опубликовали. Однако она ненадолго попала в кадр во время съемок банкета для государственного телеканала.
Жена президента Туркменистана справа на фото / Фото SonDakika
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