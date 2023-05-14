Никуда не проникаю, – Зеленский жестко ответил на вопрос о "планах напасть на Россию"

На днях появилась информация, что Украина якобы хотела захватить российские города и села. На это жестко ответил президент Зеленский.

Он заявил, что "никуда не проникает". То есть Зеленский возразил "планы напасть на Россию". Об этом украинский лидер заявил во время своей конференции в Германии, информирует 24 Канал.

Важно Не более, чем фантазии: Зеленский отрицает обвинение о плане захватить территории России

Что говорит Зеленский о якобы "планах напасть на Россию"

Что касается проникновения, то я хочу сказать, что, когда хочу куда-то приехать, то официально еду и никуда не проникаю,

– ответил на вопросы журналистов президент.

Что касается атак территорий России, Зеленский уверенно заявил, что Украина не атакует вражеские территории.

"Мы освобождаем нашу законную землю. Мы в этом не заинтересованы. У нас нет на это времени, сил и лишнего оружия", – отметил украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что сейчас Украина сосредоточена на подготовке к контрнаступательным действиям по деоккупации чисто нашей территории.

Отметим, что советник главы Офиса Президента Михаил Подоялк в очередной раз напомнил, что Россия развязала войну, и к тому же Украина может применять любые средства самозащиты.

А собственно, что должны доказать/изменить журналистские расследования, в которых говорится об обсуждении руководством Украины разных способов защиты своей территории? Ничего… Напоминаю: 1. Это Россия развязала войну. 2. Украина может использовать любые средства самозащиты. 3. Мир изменился – страха перед Россией никто больше не имеет,

– написал в своей соцсети Подоляк.

Что известно о "планах атаковать Россию"