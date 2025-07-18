Называла животных и змей – друзьями: в Индии обнаружили россиянку, жившую в пещере с 2 детьми

В Индии полиция обнаружила в пещере на юге штата Карнатака россиянку Нину Кутину. Как оказалось, там гражданка России жила вместе с двумя своими маленькими дочерьми.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Как полиция обнаружила Нину Кутину с детьми?

Индийская полиция обнаружила Нину Кутину 9 июля во время планового патрулирования вблизи холмов Рамтиртха в лесу Гокарны, граничащего с Гоа. У 40-летней женщины вместе с ее 6-летней и 5-летней дочерьми не было надлежащих документов для пребывания в Индии.

Начальник полиции округа Уттара Каннада рассказал, что местность, где обнаружили россиянку, популярна среди туристов. Но там много змей и есть риск оползней почвы, особенно в сезон дождей.

Другой полицейский, имя которого не разглашают, рассказал, что когда они спустились по крутому склону, чтобы исследовать местность, то заметили яркую одежду, которую сушили под открытым небом.

Приблизившись к пещере – вход в которую был завешен яркими индийскими сари, – из нее "выбежала маленькая белокурая девочка". Полицейские пошли за ней и внутри обнаружили Нину Кутину со вторым ребенком.

Их пожитки были крайне скромными – пластиковые коврики, одежда, пакеты с лапшой быстрого приготовления и немного еды. Пещера, в которой они жили, протекала.

На видео, которое полиция сняла внутри пещеры и которое просмотрела BBC, видно улыбающихся детей в яркой индийской одежде.

Женщина с детьми, казалось, чувствовала себя там вполне спокойно, Нам пришлось долго ее убеждать, что жить там опасно,

– рассказал Нараяна.

Когда правоохранители предупредили Кутину о риске встретить змей или диких зверей, она ответила: "Змеи и животные – наши друзья. Люди – вот кто опасен".

После спасения женщину с дочками отвезли в больницу, где медики подтвердили, что с их здоровьем все в порядке. Впоследствии семью поместили в центр содержания иностранцев неподалеку Бенгалура, столицы штата, и готовятся к их депортации.

Что известно о самой Нине Кутиной?

В видеоинтервью индийским информационным агентствам ANI и PTI Нина Кутина рассказала, что родилась в России, но не жила там последние 15 лет. Женщина путешествовала во "многие страны – Коста-Рики, Малайзии, Бали, Таиланда, Непала и Украины".

Кутина также заявила, что имеет 4 детей в возрасте от 5 до 20 лет. Старший ее сын, по словам самой россиянки, погиб в ДТП в Гоа в 2024 году.

Индийские власти сообщили, что второй сын Нины, которому сейчас 11 лет, находится в России. Также удалось выявить и личность отца девочек – им оказался израильский бизнесмен Дрор Голдштейн. Он сейчас находится в Индии.

Позже Голдштейн заявил в интервью индийскому телеканалу NDTV, что Кутина уехала из Гоа, не сообщив ему. А дальше он подал заявление об исчезновении в местную полицию.

Мужчина также отметил, что хочет добиться совместной опеки над дочерьми и сделает все возможное, чтобы не позволить индийскому правительству отправить Кутину с его дочерьми в Россию.

Как россиянка оказалась в пещере в Гоа?

Неизвестно, когда и как Кутина с дочерьми оказалась в лесу Карнатаки. По ее словам, они прожили в пещере неделю, а перед тем женщина покупала продукты в местном магазине.

Кутина утверждает, что приехала из Гоа, где также жила в пещере, и что одна из дочерей родилась именно там. В интервью она пожаловалась на условия в центре содержания, сравнив его с тюрьмой.

Мы жили в очень хорошем месте. Но теперь мы не можем быть одни. Мы не можем выходить на улицу. Здесь очень грязно и еды мало,

– добавила она.

Когда Нина Кутина попала в Индию – тоже неясно. Женщина заявила, что потеряла паспорт, но полиция нашла у нее старый документ: оказалось, она прибыла в страну по бизнес-визе еще в октябре 2016-го, а после ее завершения осталась нелегально. В 2018 году она покинула Индию, выехав в Непал, и пробыла там три месяца.

Где была после того – неизвестно. Кутина только говорит, что побывала в 20 странах, в частности в четырех – после 2018-го. Когда именно она вернулась в Индию – непонятно, хотя некоторые СМИ пишут о феврале 2020 года. Впрочем, виза у нее снова просрочена – по ее словам, из-за эмоционального состояния после потери сына.

Кутина также добавила, что имеет "большой опыт жизни на природе, в джунглях" и настаивала на том, что ее дочери были счастливы и здоровы. По словам женщины, выбранная ею пещера была "очень большой и красивой", а также "очень близко к деревне", поэтому она могла покупать еду и необходимые вещи.