В российском Нижнем Тагиле произошел взрыв у нефтебазы: там якобы обнаружили взрывное устройство

В России не проходит ни дня без взрывов или ярких пожаров. На этот раз громкие звуки слышали у нефтебазы в городе Нижний Тагил в Свердловской области страны-агрессора.

Об этом сообщают российские СМИ. Оккупанты также жалуются, что громкие звуки могли произойти из-за подрыва взрывного устройства, передает 24 Канал.

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В Нижнем Тагиле "подорвали" взрывное устройство у нефтебазы

Российские пропагандисты отметили, что взрыв произошел на железнодорожных путях в Нижнем Тагиле в районе станции Сан-Донато. По словам россиян, у этой станции расположена нефтебаза.



Россияне жалуются о взрыве в Нижнем Тагиле / Фото из российских телеграм-каналов

Оккупанты также подчеркнули, что в результате громких звуков в Нижнем Тагиле якобы никто не пострадал. В то же время, в РосСМИ отметили, что рядом с местом взрыва якобы нашли еще одно взрывное устройство.

Пропагандисты отметили, что спасательные службы проверяют информацию о подрыве взрывного устройства под одной из цистерн на железнодорожных путях в Нижнем Тагиле. Пока никакой официальной информации российские власти по этому инциденту не предоставляли.

Стоит отметить, что город Нижний Тагил расположен в почти 2 170 километрах от крайней восточной точки нашего государства. Поэтому российские власти должны снова придумывать, как оправдать эту "диверсию" в своем глубоком тылу, в 2 тысячах километрах от линии фронта.

Где расположен город Нижний Тагил: смотрите на карте

В России не впервые раздаются взрывы